شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وجازان.. إحباط 3 محاولات لتهريب وترويج مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

عمليتان في جازان

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الرياض، لترويجه مادة الحشيش المخدر.وأوقف المخالف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب 32 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في محافظة فيفا، وسُلمت إلى جهة الاختصاص.كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 72 كيلوجرامًا من نبات القات.واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و994 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.