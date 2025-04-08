شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-28 كم/ساعة.

وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.

كمية هطول الأمطار

سجّلت منطقة حائل أعلى كمية هطول الأمطار بـ (21.2) ملم في موقق بحائل، وذلك ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محافظة حائل (20.6) ملم، وطريق الملك عبدالله بحائل (19.8) ملم، وعقده بحائل (18.3) ملم.



وزارة البيئة والمياه والزراعة

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ووفقًا للتقرير اليومي ل، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (62) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، والباحة)