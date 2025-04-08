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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 36 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.
- الرياض 35 درجة مئوية.
- جدة 36 درجة مئوية.
- أبها 25 درجة مئوية.
- تبوك 34 درجة مئوية.
- بريدة 36 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 34 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 36 درجة مئوية.
- المجمعة 35 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 35 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأحساء والعديد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه في الرياض الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية والرين وعفيف.
أما في الحدود الشمالية فتشمل طريف، وفي الجوف القريات وطبرجل
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 36 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.
- الرياض 35 درجة مئوية.
- جدة 36 درجة مئوية.
- أبها 25 درجة مئوية.
- تبوك 34 درجة مئوية.
- بريدة 36 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 34 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 36 درجة مئوية.
- المجمعة 35 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 35 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.
أتربة على 4 مناطقنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأحساء والعديد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه في الرياض الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية والرين وعفيف.
أما في الحدود الشمالية فتشمل طريف، وفي الجوف القريات وطبرجل