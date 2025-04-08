شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

أتربة على 4 مناطق

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أتربة مثارة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقريرعن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 36 درجة مئوية.- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.- الرياض 35 درجة مئوية.- جدة 36 درجة مئوية.- أبها 25 درجة مئوية.- تبوك 34 درجة مئوية.- بريدة 36 درجة مئوية.- حائل 32 درجة مئوية.- الباحة 25 درجة مئوية.- عرعر 34 درجة مئوية.- سكاكا 34 درجة مئوية.- جازان 33 درجة مئوية.- نجران 34 درجة مئوية.- الخرج 36 درجة مئوية.- المجمعة 35 درجة مئوية.- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.- الدوادمي 35 درجة مئوية.- شرورة 38 درجة مئوية.نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأحساء والعديد.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتيتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف اليوم الثلاثاءتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساءوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتويشمل التنبيه في الرياض الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية والرين وعفيفأما في الحدود الشمالية فتشمل طريف، وفي الجوف القريات وطبرجل