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الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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  • الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/3
  • الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/3
  • الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 36 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 36 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:
- الدمام 36 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 40 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 36 درجة مئوية.
- الرياض 35 درجة مئوية.
- جدة 36 درجة مئوية.
- أبها 25 درجة مئوية.
- تبوك 34 درجة مئوية.
- بريدة 36 درجة مئوية.
- حائل 32 درجة مئوية.
- الباحة 25 درجة مئوية.
- عرعر 34 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 34 درجة مئوية.
- الخرج 36 درجة مئوية.
- المجمعة 35 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - وكالات

- وادي الدواسر 38 درجة مئوية.
- الدوادمي 35 درجة مئوية.
- شرورة 38 درجة مئوية.

أتربة على 4 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، على الأحساء والعديد.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف اليوم الثلاثاء.

تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه في الرياض الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية والرين وعفيف.
أما في الحدود الشمالية فتشمل طريف، وفي الجوف القريات وطبرجل
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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