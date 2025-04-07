شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار على بعض مناطق المملكة حتى السبت المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشارت المركز الوطني للأرصاد، إلى احتمالية هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من مناطق المملكة، وذلك حتى يوم السبت المقبل، بمشيئة الله.

وبحسب النماذج، يُتوقع أن تتأثر مناطق عدة بامتدادات منخفض جوي ورطوبة مدارية، ما قد يسهم في تشكّل سحب رعدية ممطرة على العديد من مناطق المملكة.

ومن المنتظر أن تكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، خاصةً في المناطق الجبلية والجنوبية الغربية.

وتدعو الجهات المختصة إلى متابعة التحديثات اليومية للطقس وأخذ الحيطة والحذر، خصوصًا في المناطق المعرضة لتجمع المياه وجريان السيول.