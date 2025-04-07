شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار في 8 مناطق وتيماء الأعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة تبوك، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (10.8) ملم في طريق الملك عبدالله بتيماء، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت تيماء (7.0) ملم، والقليبة بتيماء (2.8) ملم، والديسة بضباء (1.6) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (39) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، ونجران، والباحة).

وأوضح التقرير تسجيل منطقة مكة المكرمة (9.2) ملم في القضيمة برابغ، و(3.8) ملم في ذهبان بجدة، و(3.6) ملم في جامعة الملك عبدالله بجدة، و(2.2) ملم في ثول بجدة، فيما سجّلت منطقة عسير (5.8) ملم في الرس ببيشة، و(4.1) ملم في طريق الملك فيصل بالنماص، و(1.6) ملم في ثلوث المنظر ببارق، و(1.4) ملم في ملحة الحباب بطريب.

وأشار التقرير، إلى تسجيل محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة (3.2) ملم في الأكحل، ومحافظة مهد الذهب (2.6) ملم، والحناكية (2.4) ملم، وبلدية بدر في محافظة بدر (1.0) ملم، فيما سجّلت منطقة نجران (3.2) ملم في الحضن بنجران، وسجّلت منطقة القصيم (1.0) ملم في عقلة الصقور، و(0.6) ملم في كلٍ من النبهانية، وقبه بمحافظة الأسياح، كما سجّلت كلٌ من المنطقة الشرقية في محطة القطار بحفر الباطن، ومنطقة الباحة في قلوة، (0.8) ملم.

ودعت الوزارة للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، زيارة الرابط الموقع .