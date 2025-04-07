شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب والرعي بدون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة. ‏كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (75) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، وذلك في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.