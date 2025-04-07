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ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب والرعي بدون تصريح

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واس - الرياض 0 تبليغ

ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلال الرواسب والرعي بدون تصريح

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لاستغلالهما الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في تجريف ونقل التربة. ‏
مخالفة نظام البيئة - أرشيفية اليوم

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (75) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها، وذلك في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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