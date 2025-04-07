شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" توضح طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

نظام الأسماء التجارية الجديد

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة المركز السعودي للأعمال.حيث تم الاكتفاء بحجز الاسم التجاري فقط بدون تحديد نوع كيان المنشأة (مؤسسة-شركة)، وبدون تحديد نوع النشاط التجاري، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات لبدء العمل التجاري.ويعزز نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.تجدر الإشارة إلى أن نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية دخل حيز النفاذ يوم الخميس 3 إبريل 2025م الموافق 5 شوال 1446هـ.