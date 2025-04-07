1.4 مليون عملية توثيقية بكتابة العدل الافتراضية

نفذت كتابة العدل الافتراضية أكثر من 1.4 مليون عملية توثيقية خلال العام الماضي 2024، وذلك عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل «ناجز».

وحققت كتابة العدل الافتراضية خلال عام 2024، نسبة نمو بلغت 60 % مقارنة مع العام 2023، وتصدر مسار الحالات الاجتماعية أكثر الخدمات استخدامًا بأكثر من 500 ألف عملية توثيق، تلاه مسار عقود الزواج الذي بلغ أكثر من 260 ألف عملية توثيق، ثم مسار العقارات بأكثر من 220 ألف عملية توثيق، فيما بلغ مسار الوكالات والإقرارات أكثر من 110 آلاف عملية توثيق خلال نفس الفترة.

الخدمات التوثيقية

عززت كتابة العدل الافتراضية من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وسهولة حصولهم على جميع الخدمات التوثيقية -عن بعد- وذلك عبر منهجية موحدة إلكترونية لجميع الخدمات التوثيقية، تُعالج التحديات، وتُعزز حوكمة جميع الإجراءات؛ لتمكين المستفيدين من الخدمات التوثيقية بسهولة ويسر، عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

اختصار الوقت

وتتيح كتابة العدل الافتراضية، للأفراد والمنشآت الاستفادة من خدمات التوثيق التي تشمل الوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، حيث تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في إجراءات رقمية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية؛ مما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.

ويمكن الاستفادة من خدمة كتابة العدل الافتراضية عبر منصة «ناجز» من خلال تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني ومن ثم الضغط على خدمات التوثيق بالواجهة الرئيسة للمنصة، ثم اختيار كتابة العدل الافتراضية، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر أبشر، وتصدير الوثائق بشكل رقمي آمن.