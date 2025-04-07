شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية".. غرامة 100 ألف ريال حال التأخر عن الإبلاغ عن عدم مغادرة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين وأوضحت وزارة الداخلية أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين للخالفين لمواعيد مغادرتهم، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة العربية الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال بحق شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.وأوضحت وزارة الداخلية أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين للخالفين لمواعيد مغادرتهم، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية