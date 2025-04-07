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شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مصادرة 4,3 أطنان خضروات وفواكه من باعة مخالفين بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، قُدّرت بنحو 4,3 أطنان، كانت معروضة للبيع بشكل مخالف عبر عربات وبسطات عشوائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية والحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
وجاءت هذه المصادرة نتيجة لحملة رقابية ميدانية مكثفة نفذتها بلدية العزيزية الفرعية ضمن نطاقها الإشرافي.
وأشارت إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية قامت بمصادرة كافة الكميات المضبوطة، ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للوائح والتعليمات.
وأكدت البلوي على استمرارية وتكثيف الجهود الرقابية التي تنفذها البلدية، بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات والحفاظ على المكتسبات التي يتم تحقيقها في مجال تحسين البيئة الحضرية.
وجاءت هذه المصادرة نتيجة لحملة رقابية ميدانية مكثفة نفذتها بلدية العزيزية الفرعية ضمن نطاقها الإشرافي.
الحد من الممارسات غير النظاميةوأوضحت المهندسة هبة البلوي، رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، أن هذه الحملة تأتي ضمن المتابعة الحثيثة للتعديات والممارسات غير النظامية التي لا تقتصر آثارها السلبية على المظهر العام للأحياء، بل تمتد لتشمل التأثير على مستويات النظافة العامة وتهديد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين.
وأشارت إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية قامت بمصادرة كافة الكميات المضبوطة، ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للوائح والتعليمات.
وأكدت البلوي على استمرارية وتكثيف الجهود الرقابية التي تنفذها البلدية، بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات والحفاظ على المكتسبات التي يتم تحقيقها في مجال تحسين البيئة الحضرية.