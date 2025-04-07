شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. مصادرة 4,3 أطنان خضروات وفواكه من باعة مخالفين بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الحد من الممارسات غير النظامية

رفع الوعي لدى الجمهور

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة محافظة جدة كميات كبيرة من الخضروات والفواكه، قُدّرت بنحو 4,3 أطنان، كانت معروضة للبيع بشكل مخالف عبر عربات وبسطات عشوائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة الميدانية والحد من الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.وجاءت هذه المصادرة نتيجة لحملة رقابية ميدانية مكثفة نفذتها بلدية العزيزية الفرعية ضمن نطاقها الإشرافي.وأوضحت المهندسة هبة البلوي، رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، أن هذه الحملة تأتي ضمن المتابعة الحثيثة للتعديات والممارسات غير النظامية التي لا تقتصر آثارها السلبية على المظهر العام للأحياء، بل تمتد لتشمل التأثير على مستويات النظافة العامة وتهديد سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين.وأشارت إلى أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية قامت بمصادرة كافة الكميات المضبوطة، ويجري العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للوائح والتعليمات.وأكدت البلوي على استمرارية وتكثيف الجهود الرقابية التي تنفذها البلدية، بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات والحفاظ على المكتسبات التي يتم تحقيقها في مجال تحسين البيئة الحضرية.وفي هذا السياق، دعت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية عموم المواطنين والمقيمين إلى القيام بدورهم المجتمعي الفاعل والمساهمة في هذه الجهود، وذلك من خلال المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بلدية يتم رصدها، سواء عبر تطبيق ”بلدي“ المخصص للهواتف الذكية أو عن طريق الاتصال المباشر بمركز البلاغات الموحد على الرقم 940، مؤكدةً أن هذا التعاون البنّاء يعد ركيزة أساسية في سبيل تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للجميع.