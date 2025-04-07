شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات".. غرامات تتجاوز 165 مليونًا ضد مخالفي النظام خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل



كما بلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجان 1056 قرار، بغرامات مالية مفروضة تصل إلى 165,884,925 ريال سعودي، ضد عدد من المخالفين لنظام الاتصالات.

أبرز المخالفات المرصودة

الدمام - شريف احمد - أوضح التقرير السنوي للجان النظر في مخالفات نظام الاتصالات لعام 2024، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عدد المخالفات المحالة للجان خلال عام 2024، حيث بلغ عددها 1045 مخالفة، 501 مخالفة منها خلال النصف الأول بما نسبته 48%، و544 مخالفة منها خلال النصف الثاني بما نسبته 52%.وبينت الهيئة، أن تلك الغرامات كانت نتيجة لارتكاب عدد من المخالفات، ومن أبرزها مخالفة أحكام النظام وقرارات الهيئة التنظيمية بعدد 206 مخالفة، وتقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة بعدد 65 مخالفة، ومزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة بعدد 7 مخالفات، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة في عدد من شكاوى المستخدمين بعدد 52 مخالفة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة بعدد 188 مخالفة، وتأسيس بطاقات اتصال أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة بعدد 23 مخالفة.وكذلك عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحددة بعدد 136 مخالفة، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل الاتصال بعدد 307 مخالفة، وإرسال رسائل اقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة بعدد 11 مخالفة، وعدم الالتزام بضوابط نقل الرقم الصادر من الهيئة بعدد 54 مخالفة، إلى جانب استخدام وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها من الهيئة بعدد 7 مخالفات.