شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. مدينة الملك عبد الله الطبية تنفذ 63 عملية قلب مفتوح خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ مركز صحة القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، 63 عملية قلب مفتوح خلال شهر مارس (الموافق رمضان 1446هـ)، ضمن إجمالي تجاوز 1050 إجراءً تخصصياً في أمراض القلب، شملت أيضًا 933 قسطرة قلبية و57 تدخلاً في كهربائية القلب، في إنجاز يعكس الجاهزية العالية والكفاءة التشغيلية للمركز خلال موسم العمرة.



توفير خدمة طبية متكاملة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن نحو 40% من هذه الإجراءات خُصصت لخدمة المعتمرين من ضيوف الرحمن، ضمن منظومة تكاملية تهدف إلى توفير رعاية صحية دقيقة وآمنة للمعتمرين وسكان المنطقة، انسجامًا مع مستهدفات وزارة الصحة في تسهيل الوصول إلى الخدمة ورفع كفاءتها وجودتها.

وأشار التجمع إلى أن النتائج المحققة تعكس التناغم بين الفرق الطبية والإدارية، والحفاظ على مستوى تشغيل متقدم خلال الشهر الفضيل، بما يعزز مكانة المدينة الطبية كمركز مرجعي وطني في علاج أمراض القلب المعقدة.



وأكد أن المركز يواصل تطوير برامجه القلبية التخصصية، واستقطاب الكفاءات، وتعزيز بنيته التقنية والطبية بدعم من وزارة الصحة والإدارة التنفيذية لتجمع مكة المكرمة الصحي، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى ورفع كفاءة الأداء الطبي.