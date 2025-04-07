شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر من أمطار غزيرة على مكة وعسير تستمر حتى العاشرة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد (بالإنذار الأحمر) في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة على منطقتي مكة المكرمة وعسير اليوم الاثنين.

تبدأ الأمطار الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

طقس المملكة اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية تتحول مساء إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.