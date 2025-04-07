شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 10 أبريل.. كيف تقدم "المنشآت" نماذج استقطاع الضريبة عن مارس؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر مارس 2025، في موعدٍ أقصاه 10 أبريل الحالي.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الإلكتروني هنا، وذلك تجنبا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يومًا تأخير من تاريخ الاستحقاق.

طرق التواصل مع الهيئة

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس هنا، () أو البريد الإلكتروني هنا، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

تفاصيل دفع الضريبة

وتُفرض ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة، وذلك وفقًا للأسعار المحددة في المادة 68 من نظام ضريبة الدخل، والمادة 63 من لائحته التنفيذية.​