شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار هطول أمطار رعدية اليوم الاثنين.. اعرف أماكنها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساء شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية تتحول مساء إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وجنوبية غربية إلى جنوبية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.