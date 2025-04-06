شكرا لمتابعة خبر عن عضو إنجاد: العائلة المفقودة بصحراء حلبان شربت ماء رديتر السيارة للنجاة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد الله الشثري، عضو فريق إنجاد للبحث والإنقاذ “إنجاد”، عن اللحظات الصعبة التي عاشها أفراد الأسرة التي فقدت بصحراء حلبان جنوب الدوادمي.

وقال الشثري إنه كان أول من وصل إلى الأسرة بعد أن شرب بعضهم ماء رديتر السيارة والمسّاحات”، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج الراصد المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأكد أن حالة الأسرة كان صعب للغاية حيث عانوا من الجوع والعطش، مشيرا إلى أن أفراد هذه الأسرة سجدوا شكرا لله عندما عثروا عليهم.

من جهته، قال إبراهيم العوشن عضو جمعية “إنجاد” :” من كان يصرخ أثناء وصولنا للإنقاذ هو ابن أخ رب الأسرة.. وكان صراخه بعد تعب البحث عن النجاة”.

وأضاف أن العثور على هذه الأسرة كان أمر مفرح بالنسبة لهم، لافتا إلى أن أفراد الأسرة سجدوا شكرا لله عز وجل بعد العثور عليهم.

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