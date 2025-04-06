شكرا لمتابعة خبر عن المسند: استمرار النشاط الرعدي مصحوبًا بأمطار وغبار في بعض مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عن توقعاته للطقس في الأيام المقبلة.

وقال المسند من خلال صفحته الرسمية عبر منصة إكس: ” تشير خريطة البرق من meteologix إلى نشاط برق كثيف غرب المملكة، وتحديداً شمال شرق المدينة المنورة، جنوب غرب حائل، وعسير ” .

وتابع المسند: ” ألوان الخريطة توضّح عمر الصاعقة: الأبيض خلال آخر 5 دقائق، بينما الأصفر والبرتقالي بين 10 و30 دقيقة، أما البني فأكثر من 30 دقيقة”.

ويؤكد المسند أن استمرار النشاط الرعدي قد يرافقه أمطار وغبار ورياح هابطة.



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