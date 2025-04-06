التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات

ويتنافس 161 طالبًا وطالبة من التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، طلبة ومخترعي العالم على حصد 7 جوائز رئيسة يقدمها المعرض من خلال اختراعات عدة في مجالات علمية تتضمنها فعاليات المعرض، منها: السلامة والتكنولوجيا البحرية، وتكنولوجيا البيئة وكفاءة الطاقة، وتكنولوجيا النانو وعلوم المواد، والأمن وتكنولوجيا القياسات الحيوية، والرعاية الصحية والأجهزة الطبية، والروبوتات وتكنولوجيا الكهرومغناطيسية، والنقل والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي.
وأكد وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي رئيس الوفد السعودي المشارك، الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، أن مشاركة الوزارة في نسخة المعرض الـ50 لهذا العام 2025 تأتي في إطار جهودها لدعم الطلبة الموهوبين ورعايتهم، وتعزيز مشاركتهم في المحافل العلمية الدولية.
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