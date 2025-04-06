مشروع لربط أديرع حائل بالدائري

بدأت أمانة حائل تنفيذ مشروع جسر الحراج، الذي يربط طريق الأديرع بالدائري الشرقي بمدينة حائل، ضمن مشاريع الأمانة في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة التنقل داخل المدينة، وتعزيز البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق والجسور بالمنطقة.

ويمتد الجسر بطول 380 مترًا، وعرض 32 مترًا، ويهدف إلى تسهيل التنقل بين الأحياء السكنية الواقعة في شرق المدينة وتقليل زمن الرحلة، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مما ينعكس إيجابًا على راحة السكان والحد من الاختناقات في الطرق الرئيسية، ويعد هذا المشروع أحد الحلول الهندسية التي تعمل عليها الأمانة لمعالجة التحديات المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسية داخل المدينة.

وبينت الأمانة أن تنفيذ المشروع سيتم في مدة لا تتجاوز 4 أشهر، مع الالتزام بأحدث المعايير الهندسية لضمان جودة التنفيذ وسلامة المستخدمين، وسيتضمن المشروع تنفيذ أعمال بنية تحتية متكاملة تشمل تحسين تصريف مياه الأمطار، وتركيب إنارة حديثة وتوفير ممرات آمنة للمشاة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والراحة لمستخدمي الطريق، مشيرة إلى أن جسر الحراج سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال تسهيل وصول السكان والزوار إلى المرافق الحيوية والخدمات التجارية، مما يعزز الحركة الاقتصادية والنشاط العمراني في حائل.