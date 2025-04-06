إثراء تجذب 100 ألف زائر

وقدم متحف الطفل سلسلة عروض أدائية وأخرى تفاعلية، تنقُل الأطفال عبر نافذته إلى داخل قاعاته لتصميم «العيد في حقيبة»، ولاقت استحسان المشاركين بعد أن حصلوا على حقيبتهم الخاصة بألوان وتصاميم من اختيارهم، وفي ورشة «مائدة العالم» تمكّن الأطفال من معرفة العديد من أكلات الشعوب، وصولًا إلى «رائحة العيد» والاستماع إلى «ألغاز العيد» وورشة عمل «فن البالونات» وعرض «ماذا لو كنت سماءً».
وتوافد الجمهور إلى منطقة الألعاب في حدائق إثراء، إذ قدمت عروض، «ما بين الغيوم» وفعالية «بين الذكريات»، في حين حققت فعاليات معرض الطاقة، حضورًا مميزًا من خلال الأنشطة التفاعلية «لنحلق مع العلوم» و«متعة بلا زوايا» و«ماذا يخفي لنا الضوء».
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