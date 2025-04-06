أكاديمية طويق تطلق برنامج "قادة تقنيات المستقبل" لتطوير الموظفين

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برنامج قادة تقنيات المستقبل

مستهدفات أكاديمية طويق

الدمام - شريف احمد - أطلقت أكاديمية طويق برنامج قادة تقنيات المستقبل، المقام برعاية البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.ويأتي بالشراكة بين الأكاديمية وجامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية، والذي يمتد لمدة 6 أشهر، لتطوير القدرات التقنية الوطنية للموظفين في المناصب القياديّة.ويُقام البرنامج وفق منهجيّة تعلُّم قائمة على التطبيق العملي لتزويد الرؤساء التنفيذيّين ومديري إدارات تقنية المعلومات بأهم الخبرات والتقنيات اللازمة لمواكبة تطوُّر التقنيات الحديثة وتعزيز مخرجات الجهات في عدة مجالات.وأبرز هذه المجالات هي: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والتحوُّل الرقمي، وغيرها من المجالات التقنية المتقدمة، الأكثر تطوُّرًا واحتياجًا في سوق العمل.وتتيح الأكاديمية العديد من معسكراتها الاحترافية لمختلف الفئات العمرية عبر موقعها الإلكتروني: https://tuwaiq.edu.sa.وتستهدف أكاديمية طويق بناء القدرات الوطنية في المناصب القياديّة بمجالات التقنيات الحديثة.وذلك من خلال معسكرات وبرامج احترافية تُقام بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل: Apple, Meta, Microsoft, Stanford University لتخريج قادة متميزين في مختلف التخصّصات والمجالات.