شكرا لقرائتكم خبر عن "أمطار غزيرة".. رفع درجة الإنذار إلى تحذير متقدم من طقس العقيق والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد، درجة الإنذار على محافظة العقيق بالباحة، والأجزاء المحيطة بهما إلى تحذير متقدم بهطول أمطار غزيرة، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وبين المركز أنَّ الحالة تشمل كذلك أمطار متوسطة على مدينة الباحة، ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.