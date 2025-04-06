شكرا لقرائتكم خبر عن راعٍ رئيسي.. تفاصيل مشاركة المملكة بـ "الأسبوع الجيومكاني" في دبي والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر الأسبوع الجيومكاني في دبي

الجيومكانية السعودية

بناء وتطوير البنية التحتية في السعودية

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية كراعٍ رئيسي لمؤتمر "الأسبوع الجيومكاني GSW 2025”.وتنظمه الجمعية العالمية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد (ISPRS) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، والمقرر انعقاده في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 7 - 11 أبريل الجاري.ويهدف المؤتمر لتعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والخبراء من مختلف الدول لتبادل الخبرات وآخر المستجدات وعقد الجلسات وورش العمل ذات الصلة بأنشطة التصوير الجوي والاستشعار عن بعد.كما يشكل فرصًا قيمة لتدعيم التواصل الدولي البنّاء وتعزيز الوعي الجيومكاني.وتأتي مشاركة الجيومكانية كراعٍ رئيسي للمؤتمر امتدادًا لجهودها في تعزيز تبادل الخبرات ونشر المعرفة الجيومكانية العالمية، وانطلاقًا من عضويتها في الجمعية العالمية للتصوير والجوي والاستشعار عن بعد.وتشارك "الجيومكانية" في جلسة حوارية رئيسية بعنوان "دور الجيومكانية كمحرك للنمو والحوكمة والابتكار وبناء القدرات للقطاع الجيومكاني في المملكة"، ورئاستها لجلستين مخصصتين لتقديم الأوراق العلمية العربية.إضافة لمشاركتها في جلسة حوارية بعنوان "آفاق الذكاء الاصطناعي: كيف سيعيد التعلم الآلي تعريف حدود مراقبة الأرض؟".وامتدادًا لسعيها الدؤوب لبناء وتطوير القدرات الوطنية في إطار المهام المناطة بها، تشهد مشاركة الجيومكانية دعمها لمشاركة نخبة من الأكاديميين وطلبة الجامعات والمعاهد السعودية في مختلف جلسات وندوات وفعاليات المؤتمر.وتشارك "الجيومكانية" بجناح خاصٍ في المعرض المصاحب للمؤتمر تستعرض من خلاله تجربة المملكة في بناء وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات التنموية، وصناعة القرارات الذكية.وتعمل الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير في المملكة، بما في ذلك التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، وتمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلّق باختصاصاتها.