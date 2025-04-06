السعودية | القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط عددًا من المخالفين لنظام البيئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي، أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص، غرامة تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفتيّ قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكّدت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات الخليج 365 المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط