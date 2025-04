شكرا لقرائتكم خبر عن صواعق رعدية وأمطار خفيفة على مكة المكرمة تستمر حتى المساء والان نبدء بالتفاصيل



طقس المملكة اليوم

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، في حالة جوية حتى الثامنة مساءً.وأصدر "الأرصاد"، إنذارًا برتقاليًا، قائلاً إن الأمطار يصابحها رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، صواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1908753125583749404?ref_src=twsrc%5Etfwأعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.