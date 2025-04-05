شكرا لمتابعة خبر عن العثور على عائلة فُقدت في صحراء حلبان بعد 24 ساعة من اختفائها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في العثور على عائلة مكونة من سبعة أفراد، بعدما فُقد أثرهم لأكثر من 24 ساعة في صحراء نفود ذقان شمال غرب قيران، إثر تعطل مركبتهم وسط كثبان رملية وعرة.

العائلة التي انطلقت من قيران صباح الخميس في رحلة برية إلى مركز حلبان، سلكت طريقًا رمليًا يفتقر لتغطية الشبكة وخدمات الملاحة، ما أدى إلى انقطاع التواصل معهم مع غروب الشمس، وأثار قلق ذويهم الذين بادروا بإبلاغ الجهات الأمنية.

وعلى الفور، بدأت فرق تطوعية مدعومة بأبناء المنطقة عمليات البحث مستخدمة أجهزة “آيكوم” للتواصل، وطائرات درون لتحديد المواقع، نظرًا لغياب الشبكة في المنطقة.

ومن جانبه، أكد فريق إنجاد أنه تم العثور على العائلة صباح الجمعة عند الساعة 7:30، على بعد 50 كيلومترًا من قيران، وهم بصحة جيدة رغم الظروف الصعبة.

واضطرت العائلة خلال فترة فقدانها إلى شرب ماء التبريد وتناول أوراق الشجر في محاولة للصمود.