شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يحذر من تقلبات الطقس في موسم الحميمين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني ،مقطع فيديو تحدث فيها عن موسم الحميمين، حيث قال: “نحن في موسم الحميمين، وأهل الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية يمكنهم رفع الملابس الثقيلة مع الاحتفاظ بالمعاطف.”

وأشار الحصيني، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذا الموسم يتسم بتقلبات جوية حادة، وأوضح: “يقولون الأولين – ياربنا ياكريم اكفنا برد الحميم، ومدام البر (القمح) في البر “الأرض”، لا تأمن البرد.”

وأضاف الحصيني أن هذه الملاحظة تعتبر جزءًا من ثقافة أهالي شبه الجزيرة العربية في التعامل مع تقلبات الطقس، حيث يعتبرون البرد أمرًا قد يأتي في أي وقت في هذا الموسم، لذا يُنصح دائمًا بالحذر والاستعداد لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.