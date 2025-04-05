السعودية | الحصيني: دخلنا موسم الحميمين.. وسكان هذه الخليج 365 يمكنهم رفع الملابس الشتوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف الباحث في الطقس وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن المملكة دخلت حاليًا موسم الحميمين، وهو من المواسم الانتقالية التي تتسم بتقلبات جوية ملحوظة بين دفء النهار وبرودة الليل.

وقال “الحصيني”: إن سكان الخليج 365 الشمالية والوسطى والشرقية وشرق المنطقة الغربية يمكنهم البدء في رفع الملابس الشتوية الثقيلة، مع الاحتفاظ بالمعاطف لمواجهة أي تقلبات مفاجئة في الأجواء.

وأضاف أن هذا الموسم يُعرف بين الناس بقولهم: “يا ربنا يا كريم، اكفنا برد الحميم، ومدام البر في البر لا تأمن البرد”. وهي مقولة قديمة تعكس حرص سكان الجزيرة العربية على توخي الحذر من عودة البرد، حتى وإن بدا الطقس دافئًا.

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