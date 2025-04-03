شكرا لمتابعة خبر عن أهالي حي الصالحية بالأحساء يحتفلون بالعيد بليلة سامرية وأمسية رائعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعد ليالي السامري في حي الصالحية بمحافظة الأحساء من العادات التراثية التي استمرت لأكثر من 50 عامًا، حيث يجتمع الأهالي في أمسيات رائعة وسط تلاحم شديد، مما جعلها محط أنظار الزوار وأيضًا وجهة سياحية ممتازة.

وأقامت اللجنة المنظمة لاحتفالات أهالي حي الصالحية حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، في أحد المنتجعات في جو من الفرح والسرور.

وشهد الحفل عرضًا مميزًا لفن السامري، الذي أضفى طابعًا خاصًا على الأجواء من خلال رقصات سريعة وإيقاعات مميزة

‎وحضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة والمشاركين في هذا الحدث المميز الذي يعكس أسمى معاني التواصل الاجتماعي والإخلاص في العمل الجماعي.

ويحظى هذا التقليد باهتمام واسع من الأهالي والزوار، خاصة خلال المناسبات الاجتماعية والأعياد، ما يعكس التمسك بالموروث الشعبي والمحافظة عليه عبر الأجيال.