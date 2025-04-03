شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الذراعين 13 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الخميس 05 شوال 1446هـ، 3 أبريل – نيسان 2025م، يوافق 14 الحمل 1403 هـ.ش، 01 نوء المقدم | 14 الحميمين، 14 فصل الربيع.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه بقي على الذراعين 13 يومًا، الثريا 39 يومًا، إجازة عيد الأضحى 57 يومًا، الحج 63 يومًا، فصل الصيف 79 يومًا، تويبع 78 يومًا، إجازة الصيف 84 يومًا.

وأشار إلى أنه بقي على نهاية السنة الهجرية 84 يومًا، الجوزاء 91 يومًا، المرزم 117 يومًا، الكليبين 130 يومًا، سهيل 143 يومًا، نهاية السنة الميلادية 274 يومًا.