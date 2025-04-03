شكرا لمتابعة خبر عن رصد النمر العربي في جبال بواط غرب المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت إحدى الكاميرات النمر العربي في جبال بواط، الواقعة غرب المدينة المنورة، في مشهد مثير.

وظهر النمر في مقطع فيديو وهو يتسلق الجبال، كما سُمع صوت زئيره، ما أثار رهبة في نفوس المشاهدين.

ويتميز النمر العربي، وفقًا لموقع الأمم المتحدة، بلون فرائه البرتقالي الشاحب، مع ورديات صغيرة متباعدة في أنحاء جسمه، وقد أصبحت مناطق انتشاره محدودة للغاية، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن.

يُذكر أنه لم يتبقَّ من النمر العربي في البرية سوى 100 إلى 120 نمرًا تقريبًا، لذا تتضاعف الجهود لإكثار هذا النوع وإعادته إلى موائله الطبيعية.