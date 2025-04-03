شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدفاع المدني، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل.

وأوضح أن المناطق المتأثرة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار في مكة المكرمة: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الكامل، المويه، تربة، الخرمة، رنية، إلى جانب مناطق تبوك، حائل، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، القصيم، الجوف، الباحة، عسير، الشرقية.

وأشار إلى أن ذلك بالإضافة إلى الرياض: عفيف، الدوادمي، القويعية، شقراء، مرات، الغاط، الزلفى، المجمعة، بينما المناطق المتأثرة بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار: مكة المكرمة: العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، خليص.