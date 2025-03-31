شكرا لمتابعة خبر عن البيئة ترصد هطول أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت منطقة الجوف أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (17.8) ملم، في الشقيق بمحافظة دومة الجندل، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت سكاكا (10.4) ملم في مطار الجوف، و(9.0) ملم في خوعاء، و(8.2) ملم في مدينة سكاكا، و(1.3) ملم في طلعة عمار.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (24) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، والجوف).

وأوضح التقرير، تسجيل (11.8) ملم في محافظة العويقلية بمنطقة الحدود الشمالية، و(6.2) ملم في مطار رفحاء، و(5.6) ملم في كلٍ من عرعر، ومطار عرعر، فيما سجّلت منطقة حائل (3.2) ملم في محطة القطار بحائل، و(2.0) ملم في الروضة بحائل، و(1.6) ملم في الحثياثة ببقعاء، و(1.1) ملم في الشيحية ببقعاء.

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير (3.0) ملم في تمنية بأبها، و(1.2) ملم في بلّسمر بأبها، و(1.0) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(0.7) ملم في شمال البشائر ببلقرن, فيما سجّلت منطقة القصيم (1.6) ملم في النبهانية.

وسجّلت كلٌ من محافظة المهد بالمدينة المنورة، والديسة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك (0.8) ملم, وسجّلت منطقة مكة المكرمة (0.6) ملم في حلي بمحافظة القنفذة.

ودعت الوزارة الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة زيارة الرابط التالي: هنا .