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الشيخ المنيع يوضح حكم صلاة المرأة بملابس مزينة بالورود .. فيديو

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الشيخ المنيع يوضح حكم صلاة المرأة بملابس مزينة بالورود .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال امرأة جاء فيه: ” ما حكم الصلاة بملابس عليها صور ورد أو أزهار؟” .

وأوضح المنيع، خلال استضافته على قناة الرسالة، أن المهم هو تحقق شروط الصلاة من طهارة وستر للعورة، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من ارتداء ملابس هذا النوع من الملابس .

وأضاف : “وحكم الصلاة بملابس عليها صور ورود لا تؤثر، لكن إذا كانت هذه الملابس تلهي المرأة وتحد من شعورها وخشوعها لرب العالمين، فلا شك أن هذه الأمور تكون مكروهة”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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