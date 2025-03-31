شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ المنيع يوضح حكم صلاة المرأة بملابس مزينة بالورود .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال امرأة جاء فيه: ” ما حكم الصلاة بملابس عليها صور ورد أو أزهار؟” .

وأوضح المنيع، خلال استضافته على قناة الرسالة، أن المهم هو تحقق شروط الصلاة من طهارة وستر للعورة، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع شرعي من ارتداء ملابس هذا النوع من الملابس .

وأضاف : “وحكم الصلاة بملابس عليها صور ورود لا تؤثر، لكن إذا كانت هذه الملابس تلهي المرأة وتحد من شعورها وخشوعها لرب العالمين، فلا شك أن هذه الأمور تكون مكروهة”.