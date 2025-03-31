شكرا لمتابعة خبر عن عدنان الطريف: الملك سلمان يعفو عن النزلاء والنزيلات في العيد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث التاريخي عدنان الطريف عن الدور العظيم الذي كان يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خلال عيد الفطر، مؤكداً أن الملك سلمان كان قريباً من والده جلالة الملك عبد العزيز في الأعياد ومراسمها المختلفة والزيارات العائلية وكذلك استقبال وفود المهنئين.

وقال الطريف من خلال حديثه بقناة السعودية: “تم تعيين الأمير سلمان أميراً لمنطقة الرياض في عهد الملك سعود رحمه الله، وحين أصبح بشكل رسمي أميراً للرياض، تشرفت الرياض باستقبال وفود المهنئين في عيد الفطر وفي عهد الملك فيصل، كان الأمير سلمان يشرف على جميع المراسم الرسمية في العيد.”

وأكد الباحث أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان له لباس خاص بالعيد، يتميز باللون الأبيض الكامل ، كما وجه الملك سلمان، حفظه الله، بالعفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم.