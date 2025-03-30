شكرا لقرائتكم خبر عن حائل والجوف الأعلى.. 40 محطة رصد تسجل هطول أمطار في 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت 40 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطار في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن كميات الأمطار في مناطق المملكة كافة.

وسجلت منطقتا حائل والجوف، أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ 11.0 ملم في كلٍ من مطار حائل بحائل، وميقوع بطبرجل في الجوف، وذلك ضمن 9 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.

وسجلت محافظة موقق بحائل (7.7) ملم، والشملي (5.5) ملم، والغزالة (2.4) ملم، وعقدة بحائل (2.0) ملم، فيما سجلت دومة الجندل في الجوف (7.0) ملم، والعيساوية بالقريات (3.4) ملم، وسكاكا (3.2) ملم.

الأمطار على تبوك والرياض

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة تبوك (10.8) ملم في طريق الملك عبد الله بتيماء، و(7.0) ملم في تيماء، و(2.8) ملم في القليبة بتيماء.



الحدود الشمالية ومكة المكرمة

فيما سجلت منطقة المدينة المنورة (10.0) ملم في الشفية ببدر، و(8.4) ملم في بدر، و(6.0) ملم في خيف أم ذيان ببدر، و(3.8) ملم في النخيل بالحناكية، و(3.2) ملم في أم البرك بوادي الفرع.وسجلت الرياض (6.2) ملم في محمية سجا الفرع بعفيف، و(0.6) ملم في عسيلة بوادي الدواسر.

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة الحدود الشمالية (4.5) ملم في مطار عرعر، و(0.8) ملم في عرعر.

فيما سجلت منطقة مكة المكرمة (3.8) ملم في الغريف بالكامل.

وسجلت القصيم (3.5) ملم في الطرفية الغربية بالنبهانية، و(1.2) ملم في عقلة الصقور، و(0.5) ملم في ضربه.

وسجلت عسير (1.0) ملم في النقيع ببيشة، و(0.9) ملم في شمال البشائر ببلقرن.NNNN