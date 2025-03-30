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الزعاق يسترجع ذكريات الاحتفال بعيد الفطر في منزل والده.. فيديو

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الزعاق يسترجع ذكريات الاحتفال بعيد الفطر في منزل والده.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرض خبير المناخ الدكتور خالد الزعاق مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في منزل والده.

ظهر الزعاق في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على منصة إكس، حيث أظهر مظاهر الاحتفال والبهجة في عائلته من خلال وجود الأطفال وباقي أفراد أسرته، وتناول القهوة العربية والحلويات والشوكولاتة.

عبّر الأطفال عن فرحتهم بقدوم العيد بارتداء الأزياء الجديدة، وقام الكبار بإعطائهم العيدية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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