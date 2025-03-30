شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يسترجع ذكريات الاحتفال بعيد الفطر في منزل والده.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض خبير المناخ الدكتور خالد الزعاق مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في منزل والده.

ظهر الزعاق في الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية على منصة إكس، حيث أظهر مظاهر الاحتفال والبهجة في عائلته من خلال وجود الأطفال وباقي أفراد أسرته، وتناول القهوة العربية والحلويات السعودية والشوكولاتة.

عبّر الأطفال عن فرحتهم بقدوم العيد بارتداء الأزياء الجديدة، وقام الكبار بإعطائهم العيدية.