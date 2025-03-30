شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رصد عدد من المخالفات وإغلاق منشآت غذائية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المنشآت الغذائية المخالفة في الرياض

الأنظمة البلدية في السعودية

الدمام - شريف احمد - ضاعفت أمانة منطقة الرياض جهودها الرقابية عبر تنفيذ خطة ميدانية تستهدف المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، خلال عيد الفطر المبارك.وأكدت "الأمانة" حرصها على توفير بيئة آمنة وصحية للسكان والزوار، ورفع مستوى الامتثال في الأنشطة الخدمية والتجارية الأكثر إقبالًا خلال الموسم.وأشارت إلى أن جولاتها تشمل المنشآت الغذائية، والمطاعم، ومحال الحلويات، والمخابز، والصالونات الرجالية، ومراكز التجميل، والمطابخ، ومقدمي خدمات الحفلات.وتتابع الفرق الميدانية التزام هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، وجودة الخدمات، ومستوى النظافة العامة، وسلامة العاملين.وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية أسفرت خلال الأيام الماضية عن رصد عدد من المخالفات، شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، أو مزاولة أنشطة خارج التصنيف المعتمد.وأشارت إلى إغلاق بعض المنشآت واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وذلك في إطار حرصها على تطبيق الأنظمة البلدية بكل حزم.وأكدت "الأمانة" استمرارها في تكثيف الرقابة خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع تزايد الإقبال على الأسواق والخدمات، داعيةً السكان إلى التفاعل معها عبر تطبيق “مدينتي” وجميع قنوات التواصل الرسمية، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر على جودة الخدمات أو السلامة العامة.وتأتي هذه الجهود امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في تعزيز الرقابة الميدانية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مدن مستدامة وصحية