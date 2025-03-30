شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يحيي ذكريات عيد الفطر بحقبة الثمانينات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص المواطن عوض بن دعيس في المدينة المنورة على محاكاة ذكريات أيام عيد الفطر بحقبة الثامنينات في أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.

وذكر المواطن أنه حول أحد المجالس الخاص بأسرته إلى مساحة تحاكي أجواء العيد بالثامنينات، من ملابس وطريقة المعايدة القديمة والألعاب القديمة ومشاركة الأطفال الزمن الذي كانوا يعيشونه جيل الثامنينات، لذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

من جهته، قال موسى الحجيلي إن تحضيرات العيد في عام 1405 كان يبدأ عندهم منذ دخول شهر رمضان حيث يبدأون في تصميم الملابس والتجهيز ليوم 25، فضلا عن مباسط الحلويات والأجبان التي تنتشر خلال هذه الأيام.