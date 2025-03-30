شكرا لمتابعة خبر عن السديس: الرئاسة شرعت في دراسة لتقييم الأداء وتحويل التحديات إلى فرص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالنجاح الكبير الذي تحقق منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك حتى نهايته ؛بتكاتف جميع الأجهزة الأمنية و الحكومية، وما بذلته من جهود عظيمة خلال موسم رمضان المبارك.

وقدم رئيس الشؤون الدينية؛ الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح خطة موسم رمضان، ولا سيما رجال أمننا؛ الذين بذلوا جهوداً كبيرة، فنسأل الله -تعالى- ألا يحرم الجميع أجره وثوابه.

وبيّن، خلال استقباله أصحاب المعالي والفضيلة ومنسوبي الرئاسة في منزله، أن الرئاسة شرعت فور انتهاء موسم رمضان المبارك؛ في إعداد دراسة لتقييم الأداء للمنظومة الدينية لتعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات؛، إلى فرص إيجابية وفق حوكمة وقياس رضا القاصدين؛ وتميز ديني وجودة وإتقان.

وأكد أن ما تحقق من جهود متميزة وإنجازات عظمى خدمة لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين خلال هذا الموسم الفضيل ليس بالأمر الغريب على حكام هذه البلاد الطاهرة، فمنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –رحمه الله- حتى هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي لا تألو جهداً في سبيل تطوير منظومة الخدمات المتكاملة خدمةً للحرمين وقاصديهما.

وقدم السديس الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله؛ على جهودهما العظيمة، ورعايتهما الفائقة، وعنايتهما الجليلة بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

كما قدم رئيس الشؤون الدينية؛ الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح خطة موسم رمضان، ولا سيما رجال أمننا؛ الذين بذلوا جهوداً كبيرة.

واختتم تهنئته داعياً المولى القدير أن يجعل هذا البلد شامخاً منعماً بالأمن والأمان وأن يوفق قيادتنا لما فيه الخير والصلاح لبلادنا وبلاد المسلمين وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار وأن يعيد رمضان المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية أعواماً عديدة وأزمنة مديدة.