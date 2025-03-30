توقعات بهطول أمطار غزيرة على 7 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية على الجزء لشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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