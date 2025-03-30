جموع المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر في مناطق المملكة

أدى المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الفطر في مختلف أنحاء المملكة بعد أن منّ الله عليهم بصيام شهر رمضان وقيامه، حيث توافد المصلون منذ ساعات الصباح الأولى إلى مصليات العيد والجوامع التي هُيّئت للصلاة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها وقراها.



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