خادم الحرمين: أهنئكم بعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان وقيامه

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المسلمين بعيد الفطر المبارك، وقال عبر حسابه على منصة "إكس": أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه. سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه في كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر، ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام سلمان الدوسري، إذ جاء فيها: لقد منَّ الله تعالى على بلادنا بنعم كثيرة لا تحصى، على رأسها خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار، وبذل كل ما من شأنه التسهيل لهم، لأداء مناسكهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

وأضاف: نحمد الله تعالى أن يسر لملايين المعتمرين أداء مناسك العمرة والزيارة في شهر رمضان هذا العام، لنشكر أبناءنا وبناتنا العاملين بإخلاص في مختلف قطاعات الدولة على ما بذلوه من جهود كبيرة في هذا المجال.

في الوقت ذاته، أشار الملك سلمان إلى أن يوم العيد يعد يوم فرح وسرور، تتجلى فيه معاني الوحدة والتراحم والإخاء، فلله تعالى الحمد والشكر على ما وهبنا وأعطانا، قال عز وجل: (ولتُكملوا العدة ولتُكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)، سائلاً المولى أن ينعم على بلادنا والأمة الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والسلام، وأن يعم الاستقرار والازدهار في كل مكان.