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وزارة البلديات والإسكان تنشر بيانًا توضيحيًا بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية

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وزارة البلديات والإسكان تنشر بيانًا توضيحيًا بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة البلديات والإسكان أنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، فإنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرةً مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية، باتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهةً أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت -ولله الحمد- إلى الشفاء فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.

وأكدت الوزارة أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، التي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيًا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

وشددت وزارة البلديات والإسكان على صحة المستهلك وسلامته كأولوية قصوى، مؤكدةً أنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، داعيةً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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