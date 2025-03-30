الشرقية تستقبل العيد بروزنامة فعاليات تزاحم الوجهات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار جهود تعزيز السياحة الداخلية وتقديم تجارب ترفيهية وثقافية تغني المواطنين عن السفر إلى الخارج، أطلقت هيئة تطوير المنطقة الشرقية تقويم فعاليات المنطقة الشرقية لشهر أبريل 2025، والذي يزخر بأكثر من 30 فعالية متنوعة تجمع بين الترفيه، الثقافة، الرياضة ، المغامرة، والتجارب العائلية.

ويمتد هذا الموسم الترفيهي ليغطي مختلف مدن المنطقة مثل الدمام، الخبر، الظهران، الجبيل، والقطيف، في تنوع جغرافي يتيح لسكان المنطقة وزوارها الاستمتاع بتجربة محلية مميزة خلال إجازة عيد الفطر وما بعدها.

أجواء العيد... من الألعاب النارية إلى المسرح

تتزين سماء كورنيش الدمام بالألعاب النارية في أول أيام العيد، معلنة انطلاقة موسم حافل بالفرح. وتستقبل مدينة الخبر فعاليات مثل مع الذكريات ومتعة بلا زوايا وعجلة العيد في مركز "إثراء"، إلى جانب فعالية أوتار الموسيقية في "ماف باي".

الرياضة والمغامرات... حضور قوي على مدار الشهر

ولعشاق الرياضة تستمر الأنشطة الرياضية والمغامرات طوال العام، مثل مهارة كارتينج، تسلق داينو، جرافيتي ترمبولين، نادي الجوهرة للفروسية، ومركز غرف المتاهة في الخبر، إلى جانب تجربة ألعاب الواقع الافتراضي في "Eva Khobar".

تجارب مائية وشاطئية

توفر فعاليات أبريل تجارب بحرية ممتعة على شواطئ الشرقية، منها DJ على الشاطئ في الجبيل، ورحلات بحرية من "مراسي الخليج" في شاطئ نصف القمر، وفعاليات نسائية خاصة مثل سبا وشاطئ الدانة خلال أول خمسة أيام من العيد.

مهرجانات فنية ومسرحيات ثقافية

من أبرز الفعاليات الثقافية التي يشهدها أبريل حفلة الفنان وليد الشامي وزينة عماد في "الظهران إكسبو"، ومسرحية الورثة على مسرح كلية المانع بالدمام، إضافة إلى مهرجان أفلام السعودية الذي يقام في إثراء خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل، ويُعد منصة لدعم الإبداع السينمائي السعودي.

أما الباحثون عن أجواء عائلية منعشة، فيمكنهم قضاء أوقات ممتعة في حديقة لووباجون المائية على شاطئ نصف القمر، التي تستقبل الزوار يوميًا.

فعاليات أعمال وفرص استثمارية

لم تغب الفعاليات الاقتصادية عن تقويم أبريل، حيث يشهد الشهر مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في فندق شيراتون الدمام خلال يومي 21 و22 أبريل، بالإضافة إلى منتدى الجبيل للاستثمار في مركز الملك عبدالله الحضاري، يومي 27 و28 أبريل.

الشرقية... وجهة متكاملة

يعكس هذا الزخم في الفعاليات تنوع المشهد السياحي في المنطقة الشرقية، وقدرتها على تقديم تجربة غنية للمواطن والمقيم، بعيدًا عن الحاجة للسفر خارج المملكة.

كما يبرز التزام الجهات المنظمة بتوفير خيارات ترفيهية وثقافية تعزز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

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