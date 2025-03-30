شكرا لقرائتكم خبر العيد في الدرعية.. تجربة متنوعة بين الترفيه والطبيعة والتراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفالًا بعيد الفطر المبارك، تحتضن منطقة الدرعية مجموعةً من الفعاليات والأنشطة؛ التي تجعلها إحدى أهم الوجهات لقضاء أمتع الأوقات خلال أيام العيد، فمن الأحياء التاريخية إلى التجارب العصرية، ومن المأكولات الفاخرة إلى الترفيه، ومن الطبيعة الخلَّابة إلى التراث العريق، تُقدم الدرعية تجربة لا تُنسى لكل زائر، تتناسب مع مختلف الأعمار والأذواق، وتتزامن مع حملة "عيّد معانا" التي أطلقتها "روح السعودية" بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ولقضاء إجازة عيد فطر مميزة بالدرعية، لا بدَّ للزائر والسائح أن يحظى بزيارة المناطق التاريخية، واستكشاف حي الطريف العريق، المصنَّف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو؛ الذي يتحول إلى مركز ثقافي نابض بالحياة، حيث تقام جلسات الحكايات التراثية والعروض الفنية، وكذلك مطل البجيري وساحة الدرعية، حيث المطاعم والمحلات العالمية والمحلية، وتجارب طعام في الهواء الطلق، وفرصة لتأمل سماء مرصَّعة بالنجوم، وسوق الزل التاريخي في حي الديرة، حيث السلع الشعبية والتحف الفنية والهدايا التراثية، كما يمكن للسائح استكشاف الثقافة السعودية من خلال زيارة متحف الدرعية؛ الذي يحكي للزائر القصص والروايات الملهمة التي خلَّدتها المملكة في مسيرة بنائها عبر الحقب التاريخية المختلفة، كما يمكنه، أيضًا، زيارة قصر سلوى الذي يشمل المتحف، ليستمتع بفنون العمارة التقليدية والتراثية الفريدة. حيث يعتبر قصر سلوى المبنى الأكبر في حي الطريف، وله أهمية تاريخية كبيرة، حيث كان مقرًا لحكم أئمة الدولة السعودية الأولى.

وإلى جانب المواقع التاريخية، يمكن للمعيّدين وزوار الدرعية أن يستمتعوا بالطبيعة الخلابة والأجواء الساحرة في وادي حنيفة؛ الذي يزخر بممرات للمشاة بطول 47 كلم، تحيطها الأشجار والتكوينات الصخرية، كما يضم الوادي ستة منتزهات موزعة على ضفاف البحيرة، في تصميمات جمالية تصنع أفضل تجارب المتعة والاسترخاء.

وتتميز تجربة العيد في الدرعية برونق خاص، حيث تُعد الدرعية نافذة تاريخية لزائري منطقة الرياض، للتعرف على أمجاد المملكة ومعالمها وتاريخها العريق، كما تعد، أيضًا، تجربة فريدة في الاستمتاع بالطبيعة الخلابة، والتجارب الترفيهية المميزة، حيث تضم العديد من الساحات والمتاجر العالمية والمحلية، والمطاعم التي تتيح للزائر التعرف إلى أشهر المأكولات والأطباق في العالم، من خلال عدد من المطاعم التي تقدم ثقافات غذائية متعددة ومتنوعة، تناسب كافة الأذواق.

اجعل العيد هذا العام مختلفًا، واستمتع بتجارب مميزة في الدرعية، حيث تمتزج الأجواء العطرة مع التراث والتاريخ.

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