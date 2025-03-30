شكرا لمتابعة خبر عن جاسم العثمان : كنت الحارس الاحتياطي للأسطورة عثمان باطوق في الاتفاق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الإعلامي المخضرم جاسم العثمان عن بداياته الرياضية، حيث بدأ مسيرته كحارس مرمى في الفريق المدرسي قبل أن ينضم إلى نادي الاتفاق، ممثلًا النادي في مختلف الفئات العمرية وفقًا للتصنيف القديم (الأشبال، الدرجة الثانية، الدرجة الأولى).

وأوضح العثمان خلال استضافته في برنامج “الليوان”، المُذاع عبر قناة روتانا خليجية، أنه خلال مسيرته، كان الحارس الاحتياطي للاعب عثمان باطوق وزامل عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم حمود الدوسري.

وبسؤاله عن اختياره لمركز الحراسة، أوضح العثمان أن المدرب نور الطيب رأى فيه موهبة حارس مرمى، إلا أنه لم يستمر طويلًا في هذا المركز، حيث اتجه لاحقًا إلى العمل الإداري، فشغل منصب عضو مجلس إدارة ومدير الكرة في نادي الاتفاق.

وفي جانب آخر من حياته، تحدث العثمان عن تجربته المسرحية، مشيرًا إلى أنه شارك مع نجم المنتخب الوطني الأسبق خليل الزياني في عدد من العروض المسرحية على مسرح الاتفاق، فيما أكد على العلاقة القوية التي تجمعه بالزياني حتى اليوم.