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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الفطر

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خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الفطر

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الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد: “أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه”.

وأضاف خادم الحرمين: “سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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