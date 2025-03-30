شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يهنئ الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، الشعب السعودي والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد: “أهنئكم بعيد الفطر المبارك، بعد أن أكرمنا المولى سبحانه بصيام شهر رمضان وقيامه”.

وأضاف خادم الحرمين: “سائلين الله في هذا العيد أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يعم الأمن والسلام أمتنا الإسلامية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير”.