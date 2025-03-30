شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على شراء المكسرات والحلويات في أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محلات المكسرات والحلويات إقبالا كبيرا من الأهالي والمقيمين قبل وخلال يوم العيد المبارك، ممن حرصوا على شراء المكسرات والحلويات التي تقدم في المجالس للضيوف وكذلك إدخال الفرح والسرور للعائلات والأطفال.وقال باسم الهلال صاحب محل مكسرات وحلويات: هناك إقبال كبير من الأهالي على شراء المكسرات والحلويات بأنواعها لمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي عادة سنوية، خاصة أن الفرحة لا تكتمل الا بوجودها.وبين أن أبرز ما يطلبه الأهالي هي المكسرات المشكلة من الفستق والكاجو واللوز، وأيضا الحب الشمسي وبعض المكسرات الملبسة والحلويات .وقال عبدالكريم بو خضر: دائما ما تكون المكسرات والحلويات بأنواعها متواجده في هذه المناسبة والحمد لله ممكلتنا الآن بدأت تنتج وتصنع جميع الحلويات.وقال إبراهيم العليوي: فرحة العيد تكتمل بشراء الحلويات والمكسرات والبقلاوة خصوصًا حينما يكون التواجد في الأماكن التي يكون فيها تجمعات.