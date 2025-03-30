وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مسالخ المونسية في مدينة الرياض، وتعتمد على منصات ذكية مركزية لمراقبة العمليات بدقة عالية.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تحسين جودة العمليات، ورفع رضا المستفيدين، وتعزيز السلامة الغذائية، وتطبيق معايير الرفق بالحيوان، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتبني التقنيات الحديثة، بما يضمن تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزيز الرقابة على المسالخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.