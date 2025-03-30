تعزيز الرقابة على المسالخ

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في الرقابة على المسالخ؛ بهدف رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الصحة العامة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مسالخ المونسية في مدينة الرياض، وتعتمد على منصات ذكية مركزية لمراقبة العمليات بدقة عالية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تحسين جودة العمليات، ورفع رضا المستفيدين، وتعزيز السلامة الغذائية، وتطبيق معايير الرفق بالحيوان، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتبني التقنيات الحديثة، بما يضمن تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.