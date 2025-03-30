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تعزيز الرقابة على المسالخ

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تعزيز الرقابة على المسالخ

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في الرقابة على المسالخ؛ بهدف رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إطار جهود الوزارة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الصحة العامة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع مسالخ المونسية في مدينة الرياض، وتعتمد على منصات ذكية مركزية لمراقبة العمليات بدقة عالية.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تحسين جودة العمليات، ورفع رضا المستفيدين، وتعزيز السلامة الغذائية، وتطبيق معايير الرفق بالحيوان، ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتبني التقنيات الحديثة، بما يضمن تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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